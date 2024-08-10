شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو كحلة بعد الإصابة فى الأولمبياد: مش هستسلم وحلمى لا يموت والان مع تفاصيل الخبر

تحدث كريم أبو كحلة لاعب منتخب رفع الأثقال عن إخفاقه فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عبر صفحته الشخصية على " فيس بوك" بسبب الإصابة. وقال أبو كحلة، "أولاً أقول الحمدلله ربنا كرمني فى كل شيء.. يعلم الله أني اجتهدت كتير وكان كل شغلي علة تحقيق ميدالية أولمبية في باريس، لكن قدر الله الإصابة في البطولة الحمد لله.. وحابب أشكر كل من دعمني وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لرفع الأثقال والراعي الرسمي.. دعواتكم بالشفاء إن شاء الله لنا عودة من جديد ومش هستسلم أبدا وحلمي لا يموت".

وخضع كريم أبو كحلة بطل رفع الاثقال لاختبار طبى لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها أثناء المشاركة في المنافسات بأولمبياد باريس 2024.

وتعرض كريم كحلة بطل رفع الأثقال للإصابة فى الكوع خلال محاولته الثانية فى رفع الأثقال بأولمبياد باريس، وخاض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم، وتبدأ سارة سمير لاعبة المنتخب منافساتها بعد قليل .