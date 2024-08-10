التشكيل الرسمي لقمة السيتي ويونايتد في كأس الدرع

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفنى لنادى مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب "ويمبلي" في كأس الدرع الخيرية.

تشكيل السيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: يوشكو جفارديول- مانويل أكانجي- روبن دياز- ريكو لويس

الوسط: ماتيو كوفاسيتش- نيكو أورايلي- جيمس ماكأتي- أوسكار بوب- جيريمي دوكو

الهجوم: إرلينج هالاند

تشكيل اليوناتيد

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت- هاري ماجواير- جوني إيفانز- ليساندرو مارتينيز

الوسط: ماسون ماونت - كوبي ماينو- كاسيميرو

الهجوم: برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد- أماد ديالو.