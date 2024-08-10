الأهلي يحدد شرطان لبيع عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.. وهذا موقف الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تلقى النادي الأهلي عرضا من نيس الفرنسي للتعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، موقف الأهلي من عرض نيس لضم محمد عبدالمنعم، والذي ينتهي عقده مع الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

وقال المصدر: "النادي الأهلي حدد مطلبين لبيع عبد المنعم، وهما 4 مليون يورو كحد أدنى، وأرسل هذا الرد إلى نيس، ولكن عرض نيس وصل إلى مليوني ونصف يورو فقط".

وأضاف: "وحتى الآن لم يرد نيس على طلب الأهلي، والمطلب الثاني هو تمسك الأحمر بشروطه وموقفه، والتي تضم حصوله على 20% نسبة من إعادة البيع فيما بعد".

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