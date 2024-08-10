هل تلقى الزمالك عرضا من نيوم السعودي لضم زيزو.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حقيقة تلقي النادي عرضا من نادي نيوم السعودي، للتعاقد مع أحمد السيد زيزو خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية، تفيد بتلقي الزمالك عرضا من نيوم للتعاقد مع زيزو، مقابل 6 مليون دولار.

وقال المصدر: "لم يصل عرض رسمي من نادي نيوم السعودي لضم أحمد مصطفى زيزو، والنادي السعودي لم يرسل أي عرض رسمي لضم اللاعب، وماحدث هو مجرد استطلاع للرأي بشأن إمكانية بيع اللاعب".

وأضاف: "الزمالك لن يتخذ أي قرار بشأن زيزو إلا في حال وصول عرض رسمي كي يناقشه مجلس إدارة النادي".

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