هالاند يقود الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الدرع الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في نهائي كأس الدرع الخيرية، في الخامسة مساء اليوم، وتقام مباراة على ملعب ويمبلي.

وأعلنت الثنائي تشكيل الفريق لخوض اللقاء، ويقود إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي مع مجموعة من اللاعبين الشباب، فيما يضم تشكيل مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، على رغم من غيابه عن الجولة التحضيرية.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى، أندري أونانا

خط الدفاع، ديوجو دالوت، هاري ماجواير، جوني إيفانز، ليساندرو مارتينيز

خط الوسط، ماسون ماونت، كوبي ماينو، كاسيميرو

خط الهجوم، برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، أماد ديالو

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى، إيدرسون

خط الدفاع، يوشكو جفارديول،مانويل أكانجي، روبن دياز، ريكو لويس

خط الوسط، ماتيو كوفاسيتش، نيكو أورايلي، جيمس ماكأتي، أوسكار بوب، جيريمي دوكو

خط الهجوم، إرلينج هالاند

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