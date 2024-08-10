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مصدر لـ"الخليج 365": رحيل خالد الجوادي بالاتفاق مع كولر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بالاتفاق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، رحيل خالد الجوادي مترجم الأخير، والاستعانة بمترجم جديد.

و قال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إدارة الأهلي اتفقت مع كولر على الاستعانة بمدرب جديد في الموسم المقبل.

وأضاف: "عقد خالد الجوادي مترجم كولر، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لهذا قررت الإدارة توجيه الشكر إليه".

وأتم المصدر: "ويتم الاستعانة بمترجم جديد مع بداية الموسم الجديد ضمن الخطة التنفيذية الجديدة، وفور عودة كولر من إجازته السنوية".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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