شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية تطالب الشرطة الفرنسية ببيان رسمي لإثبات صحة موقف كيشو والان مع تفاصيل الخبر

طالب سفير مصر فى فرنسا علاء يوسف الشرطة الفرنسية بضرورة إرسال مذكرة رسمية توضح حقيقة ما حدث مع محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة، لإثبات براءته مما نسب إليه خلال الساعات الماضية من واقعة السكر والتحرش بفتاة فرنسية.

وأنهى السفير المصري في فرنسا احتجاز كيشو في أحد أقسام الشرطة بباريس بعد إثبات براءته من واقعة التحرش بفتاة فرنسية خلال الساعات الماضية.



وبعد خروج كيشو من القسم، طلب السفير المصري رسمياً من قسم الشرطة خطابا رسميا يوضح فيه براءة موقف كيشو من التهمة التي وجهت إليه، وبراءته من تهمة السكر التي وجهت إليه، والتي أثبتت براءته وذلك فى خطاب رسمي للسفارة المصرية.

وكانت إحدى الفتايات قد ادعت قيام محمد إبراهيم كيشو بالتحرش بها خلال الساعات الماضية وتم إلقاء القبض على اللاعب، وتدخلت إدارة البعثة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع السفارة المصرية بفرنسا والسفير علاء يوسف، وتم الاستعانة بإحدى المحاميات التي طلبت تفريغ الكاميرات والتي أثبت براءة كيشو من تهمة التحرش بالفتاة.

وتعود الواقعة إلى أن كيشو توجه لحضور منافسات المصارعة في الأولمبياد وبعد نهاية حضورة للمنافسات توجه إلى أحد الكافيهات بنهر السين وخلال خروجه من الكافية فوجىء بفتاة وتشير إليه وتتحدث معه بالفرنسية ومعها بعض الشباب وهو لا يجيد اللغة الفرنسية ومعه أحد الأصدقاء الذي يجيد الفرنسية.



ونشبت مشادة بين صديقه ومجموعة الشباب المرافقين للفتاة خلال مرور سيارة الشرطة ووجهت الفتاة تهمة إلى كيشو بالتحرش بها وبناء عليه تم إلقاء القبض عليه وبعد مراجعة الكاميرات وحضور المحامية التي استعانت بها السفارة المصرية تبين عدم صحة الواقعة وبناء عليه تم الإفراج عن اللاعب.



وبعد الإفراج عن كيشو طالب السفير المصري ضرورة إرسال مذكرة رسمية خلال الساعات الجارية تؤكد صحة موقف اللاعب وبرأته من التهمة التي وجهت إليه.

ويعود محمد إبراهيم كيشو مساء اليوم إلى القاهرة بعد نهاية الأزمة التي تعرض لها.