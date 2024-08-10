شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المصارعة لليوم السابع: الفتاة الفرنسية ظلمت اللاعب والكاميرات برأته والان مع تفاصيل الخبر

كشف اللواء محمد محمود، رئيس اتحاد المصارعة ، كواليس اتهام كيشو بطل المصارعة بالتحرش وأسباب الإفراج عنه وقرار عودته إلى القاهرة.

قال محمد محمود، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الفتاة الفرنسية اتهمت كيشو بالتحرش بسبب أن اللاعب ظهر يده لمس ظهر الفتاة دون قصد أو تعمد، وهو ما تم فهمه بالخطأ وقامت الفتاة باتهامه بالتحرش.

وأضاف رئيس الاتحاد، أنه تم تفريغ الكاميرات والتى أثبتت أن اللاعب ليس متعمدا، ولم يكن هناك قصد قائلا، "البنت افترت على كيشو"، وتأكدت المحققة من براءة اللاعب لذلك قامت بالإفراج عنه.

واختتم محمد محمود بأن كيشو سيعود إلى مصر خلال ساعات حيث تغادر الطائرة فرنسا مساء اليوم.