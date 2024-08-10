شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة وزير الرياضة بعد فوز سارة سمير بالميدالية الفضية والان مع تفاصيل الخبر

دخل دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في فرحة كبيرة بعد فوز سارة سمير بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس.

حصلت سارة سمير بطلة رفع الأثقال على الميدالية الفضية فى منافسات أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى غد الأحد فى وزن 81 كجم.

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.

وتعد سارة سمير من أبرز اللاعبات المرشحة بقوة لحصد ميدالية أولمبية فى هذه النسخة سواء من قبل الاتحاد المصرى للعبة أو على صعيد مسئولو البعثة المصرية.