فرنسا: براءة المصارع المصري.. تفريغ الكاميرات يؤكد "ليس متحرشاً"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: أثبت تفريغ الكاميرات من جانب السلطات الفرنسية أن المصارع المصر ي محمد ابراهيم "كيشو" الذي يشارك في أولمبياد باريس ليس متحرشاً، وأن ادعاء الفتاة الفرنسية ليس له أسانيد واقعية.

وبناء على ذلك أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية،السبت، إفراج السلطات الفرنسية عن المصارع الأولمبي محمد إبراهيم كيشو، لعدم ثبوت تهمة التحرش بإحدى الفتيات في باريس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد كيشو لعدم وجود أي أدلة تدينه في الاتهام بالتحرش، حيث تم تفريغ كاميرات مكان الواقعة، ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من اللاعب المصري تجاه الفتاة.

وكان ممثلو الادعاء العام الفرنسي، أعلنوا الجمعة، أن مصارعا مصريا أولمبيا جرى توقيفه في باريس على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية بعدها إحالة كيشو إلى لجنة القيم للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد "باريس 2024".

يذكر أن كيشو توج بالميدالية البرونزية لأولمبياد "طوكيو 2020"، بيد أنه ودع منافسات "باريس 2024" مبكرا على يد الأذربيجاني حسرات جعفروف.