تعرضت للظلم.. أول تعليق من كيشو بعد اتهامه بالتحرش في فرنسا

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمد إبراهيم كيشو، لاعب المصارعة الرومانية، على اتهامه بالتحرش بفتاة في فرنسا.

أكد كيشو، أنه تعرض للظلم بعد أزمتة الأخيرة مع الفتاة الفرنسية فى فرنسا وأنه لم يتعد عليها نهائيا.

وقال محمد كيشو فى تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السابع، "ذهبت لمشاهدة منافسات المصارعة وبعد نهاية اليوم تواجدت فى أحد الكافيهات ولم أكن فى حالة سكر، كما ردد البعض".

وأضاف كيشو، "أنا مظلوم ومستعد للخضوع للتحاليل الطبيعة لمعرفة صحة كلامي من عدمها، والفتاة الفرنسية قالت للشرطة بأنني تحرشت بها، وهذا الأمر لم يحدث نهائيا.. الفتاة الفرنسية تحدثت معى باللغة الفرنسية وأنا لا أعرف اللغة الفرنسية، وتدخل صديق لي للترجمة وحدثت مشادة، ومع تواجد الشرطة قالت للشرطة بأنني تحرشت بها".

وتابع كيشو، "طلبت تفريغ الكاميرات في حضور المحامية والسفير المصري، وبعد مشاهدة الفيديوهات تم إثبات موقفي وخرجت، وأنا مش مترحل من فرنسا، متواجد بشكل طبيعي وهسافر مصر في موعدي المحدد".

واختتم كيشو، "أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر فى فرنسا والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على كل الدعم والمجهودات الكبيرة فى الساعات الأخيرة".