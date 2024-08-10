بعد خالد جوادي.. رحيل عضو جديد في جهاز كولر مع الاهلي

أعلن عضو جديد في جهاز مارسيل كولر، مدرب الاهلي الرحيل عن منصبه، بالقلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

رحي أحمد أبو الوفا، المعد النفسي لفريق الاهلي، عن منصبه حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أنا عمري ما اتكلمت مع صحفي رياضي بخصوص النادي الأهلي، ولا برنامج، ولا كتبت شئ يخص النادي في أي بوست”.

وتابع:”لكن عشان كلام كتير أوي الأسبوع اللي فات ده تحديدا، فدي أول وآخر مرة هتكلم عن شغلي في النادي الأهلي في مجموعة نقاط”.

طالع..تصرف مفاجئ من بيرسي تاو يلمح لاقتراب رحيله عن الاهلي

وأضاف: “التجربة دي أنا كنت بسعى ليها وحرفيا بجري وراها وقابلت كابتن سيد عبدالحفيظ من خلال دكتور أحمد أبوعبلة قبل ما أشتغل مع النادي بأكثر من سنة بشغلي مع النادي الاهلي أنا حققت حلم كبير أو في حياتي هفضل ممتن لكل دقيقة فيه، الحلو والوحش”.

وأكمل: “الحمد لله علاقتي بالجميع ممتازة، واللاعبين تحديدا أنا فخور إني أشتغلت معاهم فرد فرد قرار إني أمشي أنا بلغت بيه الإدارة بعد رجوعي من الحج مباشرة وآخر ماتش ليا في أوضة اللبس كان ماتش بيراميدز الثاني”.

وواصل: “منظومة النادي الاهلي كبيرة جدا ومليانة حكايات وتضحيات من بشر الإعلام ميعرفش هما مين، دول أبطال حقيقيين وبجد فخور بالعمل معاهم جميعا، أنا مشجع للنادي وهفضل مشجع للنادي وعلى رأي أبويا، إنت هتتفضل بتشجع الاهلي حتى لو بيلعب بلي”.

وأتم: “وأخيرا، أنا بجد خلصت شغلي وفخور بيه ومعنديش حاجة تاني أقولها. فمش هيكون عندي أي شئ زيادة عن اللي موجود في البوست ده بالتوفيق للجميع”.