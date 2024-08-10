الاهلي يقترب من حسم صفقة بديل بيرسي تاو

كشفت تقارير صحفية أن النادي الاهلي اقترب من حسم صفقة لاعب أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض الرحيل المحتمل للجنوب إفريقي بيرسي تاو عن الأحمر.

وكانت قد أشارت التقارير أن هناك رغبة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي برحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وتابعت التقارير أن النادي الاهلي يقترب من حسم التعاقد مع جناح أجنبي لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وواصلت أن أن مسؤولي النادي الاهلي استقروا على رحيل بيرسي تاو بنهاية الموسم الحالي بناءً على رغبة المدرب السويسري، في ظل عدم تقديم اللاعب المستوى المطلوب منه خلال الفترة الأخيرة.

وقام بيرسي تاو بإزالة اسم النادي الاهلي من صندوق التعريف لديه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

هذا الأمر يلمح إلى اقتراب رحيل بيرسي تاو عن النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية