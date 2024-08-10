سارة سمير تحصد ميدالية فضية لـ مصر في أولمبياد باريس 2024

نجحت الرباعة المصرية سارة سمير في حصد الميدالية الفضية بعد رفع إجمالي 268 كجم في منافسات رفع الأثقال في أولمبياد باريس 2024.

ونجحت سارة سمير في حسم المركز الثاني بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم عن منافستها أمينة كواندا لاعبة النرويج التي حصدت الذهبية والتي حطمت الرقم الأولمبي.

وتعد هذه الميدالية الأولمبية الثانية لرافعة الأثقال سارة سمير بعد التتويج بعد برونزية أولمبياد ريو 2016.

كما تعد الميدالية رقم 15 لصالح مصر في رياضة رفع الأثقال من أصل 40 ميدالية أولمبية، فيما رفعت مصر رصيدها إلى 12 ميدالية فضية في تاريخ الأولمبياد.

وتمكنت سارة سمير من النجاح في 3 محاولات صحيحة بمنافسات الخطف بـ 117 كجم في المركز الثالث.

ورفعت مصر رصيدها في أولمبياد باريس 2024 إلى ميداليتين فضية وبرونزية.

وبشكل عام قد نجحت مصر في تحقيق 40 ميدالية متنوعة بـ 8 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية في الأولمبياد.