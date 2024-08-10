ملامح تشكيل الاهلي ضد زد في الدوري المصري

يواجه النادي الاهلي نظيره نادي زد ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وينطلق لقاء الاهلي ضد زد غدًا الأحد الموافق 11 أغسطس 2024 على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وكان الاهلي قد توج بالدوري الـ 44 في تاريخه بعد فوزه على فريق سموحة بنتيجة 1-0 بأقدام محمد مجدي أفشة.

وحصل الاهلي على 81 نقطة من 31 مباراة ليتصدر المسابقة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري

حراسة المرمى مصطفي شوبير.

خط الدفاع خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – محمد هاني.

خط الوسط , كريم نيدفيد – مجدي قفشة – مروان عطية.

وخط الهجوم رضا سليم – وسام أبو علي – بيرسي تاو.