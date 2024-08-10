أول تعليق من كريم فؤاد بعد الإصابة بالرباط الصليبي

تحدث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، كريم فؤاد، إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي وسموحة في الدوري.

عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب كريم فؤاد: “الحمد لله على ما أنا عليه وعلى ما كنت وما سأكون، الحمد لله على كل حال والحمد لله في جميع الأحوال”.

وأضاف: “الحمد لله على أوقاتنا المبهجة ولحظاتنا المتعبة، الحمد لله في كل وقت وفي كل حين وعلى كل حال”.

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كريم فؤاد أصيب في الدقيقة 30 من المباراة بعد تدخل قوي من لاعب سموحة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.

وانتهت المباراة بفوز الاهلي بهدف نظيف، ليتوج المارد الأحمر ببطولة الدوري رقم 44 في تاريخ النادي.

استقرت رابطة الأندية على موعد تسليم النادي الاهلي درع الدوري المصري الممتاز رسميًا، وذلك بعد تتويجه باللقب للمرة الرابعة والأربعين في تاريخه.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بالفوز على فريق سموحة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري؛ ليصل إلى النقطة الـ81 في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يأتي خلفه فريق بيراميدز في الوصافة برصيد 73 نقطة.

وحددت رابطة الأندية يوم 17 أغسطس الجاري موعدًا لتسليم درع الدوري المصري الممتاز، عقب مباراة فيوتشر في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

من جانبه قرر مجلس إدارة النادي الاهلي منح لاعبي الفريق الأول راحة من خوض المباريات الثلاثة المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وصعد مسئولو النادي الاهلي 17 لاعبًا من قطاع الناشئين للتدرب مع الفريق الأول، لخوض المباريات الثلاثة المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز.