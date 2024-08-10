شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلام المصرية ترفرف فى المدرجات لحظة تتويج سارة سمير بالميدالية الفضية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الجماهير المصرية المتواجدة في المدرجات برفع علم مصر بعد نجاح سارة سمير بطلة رفع الأثقال فى إضافة الميدالية الأولمبية الثانية فى مشوارها بتاريخ الأولمبياد بعد حصد فضية منافسات أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى غدٍ الأحد فى وزن 81 كجم.

ورفعت سارة سمير برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال من قبل عام 2016، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا .

وتعد سارة سمير من أبرز اللاعبات المرشحة بقوة لحصد ميدالية أولمبية فى هذه النسخة سواء من قبل الاتحاد المصرى للعبة أو على صعيد مسئولو البعثة المصرية .