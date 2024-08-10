شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير: أهدى الميدالية للرئيس عبد الفتاح السيسى وكنت أتمنى الفوز بالذهبية والان مع تفاصيل الخبر

أهدت البطلة سارة سمير الحاصلة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال بأولمبياد باريس، الميدالية التي حصلت عليها للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تحصل على الميدالية الذهبية لإهدائها له.

وأضافت سارة سمير أنها ستعمل من الآن على العمل والتدريب بقوة من أجل الحصول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد المقبلة.

توجت سارة سمير بالميدالية الفضية في رفع الأثقال بمنافسات أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى غد الأحد فى وزن 81 كجم.

وقام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالذهاب إلى الصالة المتواجدة بها سارة سمير وقامت بتهنئتها شخصيًا مؤكدًا أن مصر فخورة بها بعدما انهمرت دموع البطلة عقب حصولها على الميدالية الفضية.