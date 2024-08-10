شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بكاء سارة سمير بعد التتوج بالميدالية الفضية فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

توجت سارة سمير بالميدالية الفضية فى رفع الأثقال بمنافسات أولمبياد باريس 2024 فى وزن 81 كجم.

وذهب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى الصالة المتواجدة بها سارة سمير وقامت بتهنئتها شخصيا، مؤكدا أن مصر فخورة بها بعدما انهمرت دموع البطلة عقب حصولها على الميدالية الفضية.

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.

وتعد سارة سمير من أبرز اللاعبات المرشحة بقوة لحصد ميدالية أولمبية فى هذه النسخة سواء من قبل الاتحاد المصرى للعبة أو على صعيد مسئولو البعثة المصرية.