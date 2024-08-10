شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل شقيق سارة سمير بعد حصد شقيقته فضية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد سمير شقيق البطلة الأولمبية سارة سمير وعضو مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال على نشر صورة للبطلة للاحتفال بحصدها فضية باريس 2024.

وعلق شقيق البطلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

و حققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا .