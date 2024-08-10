شكرا لقرائتكم خبر عن رقم الحظ.. سارة سمير تفوز بالميدالية الأولمبية الثانية بعد 8 سنوات فى نفس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نجحت سارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال فى التتويج بالميدالية الأولمبية الثانية فى تاريخها بعد حصد فضية أولمبياد باريس 2024

ويعد يوم 10 أغسطس هو رقم الحظ لسارة سمير، بعد أن كررت الإنجاز الأولمبية فى نفس اليوم، حيث سبق أن توجت بالميدالية البرونزية فى ريو دى جانيرو عام 2016.

وبذلك توجت سارة سمير ببرونزية ريو دى جانيرو وفضية باريس فى نفس اليوم بعد مرور 8 أعوام على الميدالية الأولى.

ففى مثل هذا اليوم الموافق 10 أغسطس، توجت بطلة رفع الأثقال سارة سمير ببرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، فى منافسات وزن 68 كجم، منذ 8 سنوات.