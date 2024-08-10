شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى يحطم الرقم العالمى فى الخماسى الحديث بتسجيل 1555 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

حطم البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب ذهبية أولمبياد باريس الرقم العالمي في اللعبة بعدما وصل إلى 1555 نقطة، حيث كان الرقم القديم 1482.

وحصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024.

وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

وانتهى أمس الجمعة أحمد الجندي، من التصفية الأولى لنصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الأول برقم أولمبي جديد، حيث حقق 1516 نقطة في أولمبياد باريس.

ويشارك منتخب مصر في منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث بلاعبتين، هما: سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.