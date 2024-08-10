شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد رفع الأثقال: سارة سمير بكت على ضياع الذهب.. وهى نموذج فى الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن سر بكاء سارة سمير البطلة الأولمبية التى حصلت على فضية أولمبياد باريس 2024، قائلا: سارة بكت على عدم حصد الذهب التى وعدت به شعب مصر.

وقال عبد المقصود، فى تصريحات تليفزيونية، إن سارة سمير لاعبة تعتبر نموذجا فى الأخلاق والالتزام والرضا بالقدر، وإنها ستسعى لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا .