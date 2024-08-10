شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله: فضلت الأهلي على كل العروض.. والانضمام إلى ملك أفريقيا شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

تحدث يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمنضم حديثًا إلى الأهلي قادمًا من نادي سوتشي الروسي باستفاضة للموقع الرسمي في حوار شامل، حيث عبر عن سعادته الكبيرة بإتمام صفقة انتقاله للفريق، مؤكدًا أن ارتداء ‏قميص نادي القرن الأفريقي شرف لأي لاعب، وأنه لم يتردد للحظة في الموافقة على الانضمام للأهلي، رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية.‏

وأوضح أنه وافق على الانتقال للفريق فور تلقيه اتصالات مباشرة من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، وقال إن المفاوضات تمت على الفور و‏لم تستغرق الكثير من الوقت، وصولًا إلى التوقيع وإتمام التعاقد خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه فضل اللعب ‏للأهلي النادي الأكبر والأفضل عربيًّا وإفريقيًّا والمنافس الدائم على الألقاب، والذي يمتلك جميع مقومات النجاح التي تساعد على تحقيق الإنجازات وحصد البطولات.‏

وأكد عطية الله أنه يعتز بردود فعل الجماهير على أنباء التفاوض معه والإشادة به، وأنه يشعر بالامتنان الكبير لموقف جماهير الأهلي ‏التي دعمته قبل أن يرتدي قميص الفريق، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يساهم في المنافسة على كل الألقاب.‏

وقال: «بكل تأكيد أشعر بالفخر الشديد بعد أن أصبحت لاعبًا في الفريق وبشكل رسمي، وهو تشريف وتكليف في الوقت ذاته، وأنا ‏أعرف جيدًا قيمة الأهلي وطموحات جماهيره، وأتمنى أن أقدم كل ما يمكنني للفوز بكل الألقاب خلال الفترة المقبلة».‏

وأوضح عطية الله أنه يتمنى أن يكون امتدادًا للاعبين المغاربة الذين سبق لهم اللعب للفريق مثل وليد أزارو وبدر بانون، الأمر الذي زاد من رغبته في اللعب ‏للنادي الأهلي صاحب الشعبية الجارفة والسمعة الطيبة بالداخل والخارج، وأنه يأمل في أن يكون جزءًا من هذا الكيان الكبير.

وأضاف أنه سعيد بالطبع لتواجد المغربي رضا سليم مع الأهلي في الوقت الحالي، مما يساعده كثيرًا على التأقلم بشكل أسرع على الأجواء داخل الفريق، مؤكدًا أن هناك علاقة ‏صداقة قوية تربطهما وأنه تحدث معه خلال الأيام الماضية وأعطاه فكرة شاملة عن كافة الأوضاع، متمنيًا أن يحققا معًا الكثير من الألقاب، ‏وأن ينجحا في تشريف الكرة المغربية بمصر.‏

وأكمل: «خلال الفترة الماضية خضت أكثر من مواجهة ضد الأهلي، وأعرف كل اللاعبين وهم مجموعة مميزة ومن أفضل العناصر، ‏وأسعى لأن أقدم الإضافة اللازمة، وعندما كنت صغيرًا كنت أتابع مباريات الأهلي وأعرف جيدًا الكابتن محمد أبو تريكة، الذي أعتبره من أفضل اللاعبين في تاريخ الأهلي، وكثيرًا ما أعجبني أداؤه وطريقته في اللعب وبالتأكيد سيظل أسطورة كبيرة».‏

وأضاف: «الجيل الحالي حقق كل البطولات، وبالتأكيد شرف كبير لي التواجد بينهم، وأطمح لأن أكتب التاريخ وسط هذه ‏المجموعة المميزة من اللاعبين، وأتمنى أن نسجل مشاركة عالمية في مونديال الأندية المقبل».‏

وتحدث عطية الله عن علي معلول لاعب الفريق، مؤكدًا أنه لاعب كبير وله بصمة مميزة مع الفريق خلال السنوات الماضية، وقال إنه أحد أفضل اللاعبين ‏الأجانب الذين مروا على الأهلي، ولديه مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، وإنه يأمل في أن يسير على خطاه، وأن يحقق نفس ‏مسيرته الناجحة خلال الفترة المقبلة.‏

وأضاف: «الموسم المقبل صعب بكل المقاييس في ظل منافسة الأهلي على الفوز بكل البطولات، وأتمنى تحقيق العلامة ‏الكاملة، وأن يكون الفريق في مستواه ويحالفه التوفيق لحصد كل الألقاب، وخاصة في دوري أبطال إفريقيا، المسابقة التي تتطور في كل موسم ‏وبالتأكيد الأهلي هو ملك إفريقيا ولديه خبرات كبيرة، وسوف نستعد بقوة للفوز بالبطولة الإفريقية رقم 13».‏

وأكد عطية الله أن جماهير الأهلي هي الحافز الأكبر للفوز بالبطولات، وهي السند سواء في وقت الفوز أو الخسارة، موجهًا الشكر إليهم على ‏ثقتهم به ودعمهم له، وتعهد بأن يبذل كل ما لديه لتقديم موسم تاريخي يليق بالنادي، ويلبي طموحات جماهيره.‏