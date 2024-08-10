شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى يحتفل مع والدته بذهبية باريس 2024 .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

احتفل أحمد الجندى بطل مصر فى لعبة الخماسى الحديث، مع والدته بذهبية أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق الإنجاز الكبير، حيث توجه لوالدته وتبادلا الأحضان والعناق الطويل.



-ذهبية أحمد الجندى

حصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024.

وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

وانتهى أمس الجمعة أحمد الجندي، من التصفية الأولى لنصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الأول برقم أولمبي جديد، حيث حقق 1516 نقطة في أولمبياد باريس.

ويشارك منتخب مصر في منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث بلاعبتين، هما سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.