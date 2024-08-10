شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المركز الـ50 بالترتيب العام للميداليات بعد فضية سارة سمير وذهبية الجندى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت ترتيب مصر إلى المركز الـ50 على العالم في الترتيب العام للميداليات، بعد حصد سارة سمير فضية رفع الأثقال وأحمد الجندي ذهبية الخماسي الحديث.

وحطم البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب ذهبية أولمبياد باريس الرقم العالمي في اللعبة بعدما وصل إلى 1555 نقطة، حيث كان الرقم القديم 1482.

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.