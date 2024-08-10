شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى بطل الأولمبياد يعادل رقم كرم جابر فى الميداليات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

نجح أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسي الحديث فى التتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات الخماسي بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى باريس، محطما الرقم القياسي ليضيف الميدالية الأولمبية الثانية فى رصيده الأولمبى.

وبعد تتويج الجندى بالذهبية أصبح يعادل رقم كرم جابر بطل المصارعة الذى تُوج بميداليتين أولمبيتين، إحداهما ذهبية والأخرى فضية.

وكان أحمد الجندى قد تُوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020، وأضاف اليوم الميدالية الذهبية، وهو نفس الميداليات التى حققها كرم جابر المتوج بذهبية أولمبياد أثينا 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012.