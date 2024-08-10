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مانشستر سيتي بطلا لكأس الدرع الخيرية بعد فوزه على اليونايتد

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الشارقة - اميمة ياسر - توج مانشستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية للموسم الجديد 2024-25 بعد تغلبه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزي لندن.

انتهى الوقت الأصلى من اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت بينهما فى افتتاحية الموسم الجديد في إنجلترا.

أحرز هدفي اللقاء كل من أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 82 من عمر المباراة لصالح مانشستر يونايتد، بينما أدرك برناردو سيلفا التعادل لصالح مانشستر سيتي بالدقيقة 89.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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