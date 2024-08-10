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إنجاز تاريخي لمصر.. أحمد الجندي يسجل رقما قياسيا في أولمبياد باريس

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الشارقة - اميمة ياسر - سجل البطل المصري أحمد الجندي، رقما أولمبيا جديدا في منافسات الخماسي الحديث خلال الدور نصف النهائي بالتصفية الأولى أمس الجمعة.

وتأهل الجندي إلى النهائي بعد تصدره منافسات الدور قبل النهائي وتحطيمه للرقم الأولمبي مسجلا 1516 نقطة.

وقال الجندي عقب تأهله إلى النهائي: "بدأت المنافسات بعدة أخطاء في مسابقة الفروسية ولكنني استطعت استكمال اليوم (أمس) بشكل أفضل وسأعمل على تفادي هذه الأخطاء في النهائي".

وأوضح: "تحقيق المركز الأول مكرر في مسابقة السـ ـلاح أعطاني أريحية كبيرة في المنافسات (أمس)".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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