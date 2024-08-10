شكرا لقرائتكم خبر اتحاد التايكوندو يختتم نشاطه الداخلي بمنافسات السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الاتحاد السعودي للتايكوندو نشاطاته الداخلية يوم أمس بإقامة بطولة المملكة النسائية المفتوحة للهيئات والأكاديميات الرياضية للزهرات والسيدات على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة (132) لاعبة يمثلن (28) فريق حيث حقق كأس بطولة المملكة للزهرات مركز خط الرشاقة وحلت أكاديمية العزم في المركز الثاني وأبل فيتنس ثالثاً ونادي التحالف رابعاً ، بينما حصد كأس بطولة المملكة للسيدات جامعة الأميرة نورة وحلت أكاديمية ريدزون ثانياً ومركز خط الرشاقة ثالثاً وأكاديمية التنين المحارب رابعاً ، كما حصل جائزة الفريق المثالي مركز وقت التدريب ، حضر المنافسات وتوّج الفائزات نائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن زيد وبران وعضو مجلس الإدارة العميد عبدالله بن جارالله المالكي والمدير التنفيذي محمد بن ظافر الشهري وأشرف على المنافسات رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد حكم دولي ثامر السعران وقد شارك في إدارة المنافسات طاقم تحكيمي وفني من العنصر النسائي كلاً من الحكمات سحر مؤمنة ، مرام مطر ، نجود إمام ، غالية غالي ، صفاء النعماني ، ريم البيشي ، منى الدوسري ، هتوف العقيل ، هيا القرناس ، ضحى الرشيد ، رحاب آل سيف . من جهة أخرى شارك عضو مجلس إدارة الإتحاد السعودي للتايكوندو الأخصائي أول عبدالعزيز ذيب القحطاني في أولمبياد باريس 2024 رئيسا للطاقم الطبي الخاص بالتايكوندو

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد التايكوندو يختتم نشاطه الداخلي بمنافسات السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.