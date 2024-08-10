الامارات | جمال سجاتي يهدي الجزائر ميدالية أولمبية جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز العداء الجزائري جمال سجاتي أول ميدالية أولمبية في مسيرته، بعد حلوله ثالثاً في سباق 800 م في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعدما حقق سجاتي (25 عاماً) الميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثا وتسجيله 1:41.50 دقيقة وراء بطل السباق الكيني إيمانويل وانيونيي (1:41.19 د)، ووصيفه بطل العالم الكندي ماركو أروب (1:41.20 د).

وتعمّد سجاتي البقاء في الجزء الخلفي من مجموعة المتسابقين في اللفة الأولى، لكن في الثانية شنّ هجوماً قوياً لم يكن كافياً لاجتياز وانيونيي وأروب.

وكان سجاتي نال فضية السباق في بطولة العالم 2022 في يوجين، وحطّم الرقم الوطني لمواطنه توفيق مخلوفي في لقاء باريس الماسي مسجلاً 1:41.56 دقيقة، بعدها بخمسة أيام في لقاء موناكو الماسي، حقق فوزاً ثانياً لافتاً وحسّن رقمه مسجلاً 1:41.46 د.

كما سبق لسجاتي تسجيل أفضل زمن لعام 2024 في سباق 1000 متر، عندما قطع المسافة بـ2:13.97 دقيقتين خلال لقاء جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

وكان سجاتي قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات، إلا أنه اضطر الى الانسحاب إثر إصابته بفيروس كورونا بعيد وصوله إلى العاصمة اليابانية، ما أجبر المنظمين على وضعه في الحجر الصحي حينذاك.