أحمد الجندي يحصد الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بـ أولمبياد باريس

نجح المصري أحمد الجندي في حصد الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024″، اليوم السبت.

وتمكن الجندي من كسر الرقمين الأولمبي والعالمي، بعد أن أنهى المنافسات برصيد 1555 نقطة.

واستطاع المصري أن يحصد 1555 نقطة مع نهاية منافسات اليوم الأخير للعبة الخماسي الحديث، متفوقًا بذلك على منافسه الياباني تايشو ساتو الذي حصل على 1542 نقطة، بالإضافة إلى الإيطالي جيورجيو مالان (1536 نقطة).

وحقق الجندي في أولمبياد باريس 2024 رقمًا أولمبيا بعد أن حصد 1516 نقطة في اليوم الثاني.

وتعد هذه الميدالية الثانية في مشوار الجندي الرياضي، بعد أن سبق له وحصد فضية أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حقق وقتها 1477 نقطة.

وكان أحمد الجندي قد حقق الميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب عام 2018 في الأرجنتين.

جدير بالذكر أن الجندي حصد ثالث ميدالية لصالح مصر في أولمبياد باريس 2024 بعد فضية الرباعة سارة سمير في رفع الأثقال لوزن 81 كجم، وبرونزية محمد السيد في سلاح المبارزة.