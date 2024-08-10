الشناوي وأفشة يطيحان بمترجم كولر من الاهلي.. تفاصيل مثيرة

سادت حالة من الغضب داخل نادي الاهلي، بسبب تصرفات خالد الجوادي، مترجم المدير الفني مارسيل كولر. فقد تسبب الجوادي في احتقان داخل غرفة الملابس من خلال ما كان ينقله عن اللاعبين.

وقد اعترض اللاعب محمد مجدي أفشة بشكل غير لائق على تغييره، وتمت مناقشة الأمر في جلسة خاصة مع كولر بحضور الجوادي. وتم تسريب تفاصيل هذه الجلسة إلى محمد الشناوي الذي تحدث مع رئيس النادي محمود الخطيب.

علاوة على ذلك، اشتكى لاعبان آخران من تصرفات الجوادي، حيث تم تسريب تفاصيل جلسة خاصة لأحدهم، وهو ياسر إبراهيم، بسبب عدم لعبه في أحد المباريات.

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وقد قررت إدارة النادي فتح تحقيق بواسطة خالد بيبو للتحقيق في هذه المسألة وإدانة الجوادي. وفي رسالة إلى الخطيب، ادعى الجوادي أنه ترك ألمانيا والعمل الخاص به من أجل العمل كمترجم في النادي.

وأخيرًا، أبلغ النادي الجوادي بحضور جلسة أمس الجمعة، والتي ستكون آخر اجتماع له مع الفريق، إلا أنه رفض الحضور، وبذلك انتهت علاقته بالاهلي رسميًا.