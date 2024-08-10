دور نجم الاهلي في صفقةانضمام يحيى عطية الله

تحدث اللاعب الجديد في صفوف النادي الاهلي، يحيى عطية الله، عن انتقاله إلى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح عطية الله في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي: “عندما تواصل معي أمير توفيق، مدير التعاقدات، كنت متحمسًا بفكرة الانتقال للاهلي والحمد لله تمت المفاوضات بشكل جيد”.

وأضاف: “كان لدي عدة عروضات، ولكن فضلت الاهلي لأنه من أفضل الأندية في أفريقيا والوطن العربي، وأفضلها إعلاميًا وفي المنافسة على البطولات”.

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وأكد عطية الله أنه جاء للاهلي من أجل إحداث الفارق، مشيرًا إلى أن جماهير النادي كانت دافعًا له للانتقال. وأبدى تطلعه إلى إثبات جدارته وتحقيق البطولات مع الفريق.

وأوضح اللاعب أنه تحدث مع رضا سليم قبل الالتحاق بالاهلي، الذي أعطاه فكرة جيدة عن النادي كما أشار إلى أنه يعرف معظم لاعبي الفريق ويتطلع إلى الانسجام معهم بسرعة في الفترة المقبلة.