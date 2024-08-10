والد زيزو يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك إلى الدوري السعودي

كشف والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت مصادر داخل الزمالك قد أكدت لـ “كورة 365″، أن نادي نيوم السعودي قدم عرضًا لضم زيزو من الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة 3 مواسم مقابل 10 ملايين دولار.

وقال مصطفى زيزو والد نجم الأبيض ووكيل أعماله، خلال تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية: “لا يوجد عرض رسمي حتى الآن من نادي نيوم لضم نجلي”.

وشدد على تواصل أكثر من فريق خلال الفترة الماضية، معه للتعاقد مع نجله، ولكن القرار الأول والأخير يعود إلى القلعة البيضاء.

وواصل وكيل زيزو: “ننتظر عقد جلسة مع إدارة الزمالك خلال الفترة القليلة المقبلة بشأن تجديد تعاقد اللاعب”.

واختتم: “عقد زبزو مستمر مع الأبيض حتى نهاية الموسم المقبل، ولا يوجد أي عرض رسمي تم تقديمه للإدارة حتى الآن”.