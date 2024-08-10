عودة كهربا لـ قائمة الاهلي في مواجهة زد بالدوري المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قائمة الأحمر لخوض مواجهة زد في الدوري.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره زد في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ضد زد، غدًا الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد زد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وشهدت قائمة الاهلي عودة محمود عبد المنعم كهربا بعد غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة.

وضمت قائمة الاهلي كل من:

مصطفى مخلوف – حازم جمال – خالد عبد الفتاح – ريندوف – عمر كمال عبد الواحد – ياسر إبراهيم – إسلام عبد الله – محمد عبد الله – محمود كهربا – أحمد أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – كريم نيدفيد – حمد عابدين – مصطفى أبو الخير – أحمد أشرف – محمد رأفت – يوسف سيد عبد الحفيظ – إبراهيم عبد الحكيم – سمير محمد – كريم الدبيس.

ويحتل الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 81 نقطة، بينما يتواجد زد في المركز السابع برصيد 47 نقطة.