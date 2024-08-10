بعد رحيله من النادي الأهلي.. أبرز المعلومات عن خالد الجوادي مترجم كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

رحل خالد الجوادي مترجم، المدير الفني السويسري مارسيل كولر، عن النادي الأهلي.

ولذلك نعرض لكم أهم المعلومات عن المترجم خالد الجوادي:

ـ خريج المدرسة الألمانية بالدقي.

ـ حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق قسم إرشاد سياحي

ـ التحق بالدراسة في علم المصريات بإحدى الجامعات الألمانية.

ـ وصمم خالد الجوادي على الحصول على إجازة من إدارة الجامعة الألمانية من أجل تحقيق حلمه بالعمل في النادي الأهلي

ـ يقوم في بعض الاحيان بأعمال الترجمة في المحاكم الألمانية.

يذكر أن، مصدر مطلع بالنادي الأهلي، صرح لمصراوي، أن تعاقد المترجم السابق خالد الجوادي قد انتهي بنهاية الموسم الحالي وتم الإستقرار علي الإستعانة بمترجم جديد.