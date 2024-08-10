بعد ذهبية الجندي وفضية سارة.. ترتيب مصر في جدول ميداليات أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، انتفاضة كبيرة في الميداليات اليوم السبت.

واستطاعت الرباعة المصرية، سارة سمير، أن تحقق الميدالية الفضية في رفع الأثقال، قبل أن يحصد أحمد الجندي ذهبية الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024.

وكان قد حقق محمد السيد برونزية لعبة سلاح سيف المبارزة، عقب الفوز على بطل المجر بنتيجة 8-7.

وتقدمت مصر في جدول ترتيب ميداليات بعثة أولمبياد باريس 2024، حيث احتلت المركز الـ50 برصيد 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، بالتساوي مع تونس والأرجنتين.

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