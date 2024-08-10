دعم الحرب ضد غزة وآخر قد يتعرض للتحقيق من الأولمبياد.. من أصحاب ميداليات الكيان الصهويني في باريس؟ (

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثار العديد من الرياضيين في عدد من الألعاب، الذين شاركوا في البعثة الخاصة بالكيان الصهيوني، في أولمبياد باريس 2024.

وتمكنت البعثة الأوليمبية للكيان الصهيوني، من حصد 7 ميداليات مختلفة، في ألعاب متنوعة، بأولمبياد باريس 2024.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية السويسرية، خلال الأيام القليلة الماضية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية، تقوم بعمل مراجعة لبعض المنشورات الخاصة، التي يقوم بها لاعب الجودو بيتر بالتشيك، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشجع ما يحدث في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لذلك فمن المتوقع أن يتم فتح تحقيق مع اللاعب.

وذكرت اللجنة الأوليمبية الدولية، إنها على تواصل مع اللجنة الأوليمبية للكيان الصهيوني بشأن هذه القضية الحساسة.

وتوج بالتشيك يوم الخميس الماضي، بالميدالية البرونزية في الجودو في وزن 100 كيلو جرام، بأولمبياد باريس 2024.

ونشر بالتشيك منشورًا عبر حسابه الرسمي، يحتوي على قذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلق عليه عليه "إهداء مني لك بكل سرور".

كما قام لاعب الجمباز في بعثة الكيان الصهيوني أرتيم دولجوبيات، عقب تتويجه بالميدالية الفضية، مشيراً إلى رفضه القاطع إلى كل من يدعم الشعب الفلسطيني، قائلاً "بعض لاعبي الجمباز ينشرون دعماً للفلسطينيين، سأقوم بحذفهم على الفور".

لتكون بذلك الحرب في فلسطين ألقت بظلالها على أولمبياد باريس 2024، بسبب بعض التصريحات والتصرفات الخاصة، التي صدرت من بعض الرياضيين الإسرائيليين خلال الأولمبياد.

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