شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ القيادة السياسية وشعب مصر بذهبية الجندى وفضية سارة والان مع تفاصيل الخبر

قدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية بعد حصد ميداليتين ذهبية وفضية خلال منافسات اليوم السبت بأولمبياد باريس 2024.

ونجح أحمد الجندي في حصد الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث وسارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

وأعرب المهندس ياسر إدريس عن سعادته بارتفاع حصاد البعثة المصرية بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية قبل نهاية أولمبياد باريس بـ 24 ساعة، مؤكدا أن المنتخبات الوطنية واللاعبين قدموا أداء قويا.

كما أن اللاعبين الذين لم يحصدوا ميداليات كانوا في مقدمة المنافسة على المراكز الأولى أمثال منتخب كرة القدم واليد والسلاح وتنس الطاولة.

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تصريحاته بأن دعم دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتواجده الدائم مع البعثة واللاعبين ساهم في رفع المعنويات، وتوجت البعثة بثلاث ميداليات حتى الآن، انتظاراً لليوم الأخير من منافسات أولمبياد باريس 2024 غداً الأحد.