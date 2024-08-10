شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تتويج أحمد الجندى بذهبية أولمبياد باريس 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

دخل أحمد الجندى بطل مصر في الخماسي الحديث في فرحة عارمة بعد تتويجه بذهبية أولمبياد باريس 2024، كما ظهرت علامات السعادة الكبيرة على أسرته التي تواجدت معه خلال مراسم التتويج.

ونجح أحمد الجندى فى التتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى باريس، محطما الرقم القياسي ليضيف الميدالية الأولمبية الثانية فى رصيده الأولمبى.

وبعد تتويج الجندى بالذهبية أصبح يعادل رقم كرم جابر بطل المصارعة الذى تُوج بميداليتين أولمبيتين، إحداهما ذهبية والأخرى فضية.

وحطم البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب ذهبية أولمبياد باريس الرقم العالمي في اللعبة بعدما وصل إلى 1555 نقطة، حيث كان الرقم القديم 1482.

وكان أحمد الجندى قد تُوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020، وأضاف اليوم الميدالية الذهبية، وهو نفس الميداليات التى حققها كرم جابر المتوج بذهبية أولمبياد أثينا 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012.



أحمد الجندى بطل الخماسي الحديث



أحمد الجندى صاحب ذهبية الخماسي الحديث



احمد الجندى لاعب الخماسي الحديث