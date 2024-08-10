شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن أحمد الجندى بطل الخماسى الحديث بعد تتويجه بالذهبية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب ذهبية أولمبياد باريس الرقم العالمي في اللعبة، بعدما وصل إلى 1555 نقطة، حيث كان الرقم القديم 1482.

ويسلط الخليج 365 الضوء في السطور التالية على أبرز المعلومات عن أحمد الجندى.

- مواليد 1 مارس 2000

- وُلد أحمد الجندي وسط أسرة رياضية وكان والده يلعب التنس ووالدته تلعب كرة يد

- شقيقه الأصغر محمد الجندي لاعب خماسي حديث، وفاز بالميدالية الفضية في بطولة العالم 2022

- يدرس بمجال إدارة الأعمال

- حصل الجندي على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس آيرس عام 2018

- حصد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم عام 2018 كأفضل عربي رياضي

- أول مصري وعربي يحقق ميدالية أولمبية في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ فاز بالميدالية الفضية

- توج بذهبية أولمبياد باريس في الخماسي الحديث برصيد 1555 نقطة وحقق رقما أولمبيا جديدا