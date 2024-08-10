شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. شاهد احتفال الخليج 365 بذهبية أحمد الجندي قبل 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ”الخليج 365” على الاحتفال باللاعب أحمد الجندي بطل مصر الخماسى الحديث والذى سبق وتوج بالميدالية الذهبية فى أولمبياد الشباب التى أقيمت بالأرجنتين، وقام الجندى بجولة تفقدية داخل مقر الجريدة قبل أن تقام احتفالية له فى حضور شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث .

يذكر أن مصر كانت قد شاركت فى دور الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب، والتى أقيمت منافساتها فى مدينة بوينس إيرس بالأرجنتين خلال الفترة 6-18 أكتوبر 2018، واحتلت مصر المركز الـ22 فى جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، وذلك بعد انتهاء منافساتها، بـ3 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات بإجمالى 11 ميدالية تم تحقيقها .

وحصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024، وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

وانتهى أمس السبت أحمد الجندي، من التصفية الأولى لنصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الأول برقم أولمبي جديد حيث حقق 1516 نقطة في أولمبياد باريس.

ويشارك منتخب مصر في منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث بلاعبتين، وهما سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.



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