شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة بالأحضان مع رئيس اتحاد الخماسى الحديث بعد تتويج أحمد الجندى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تبادل أشرف صبحى وزير الرياضة الأحضان والعناق، مع رئيس اتحاد الخماسي الحديث بعد فوز البطل المصرى أحمد الجندى بالميدالية الذهبية لأولمبياد باريس 2024.

حصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024.

وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

وانتهى أمس الجمعة أحمد الجندي، من التصفية الأولى لنصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الأول برقم أولمبي جديد، حيث حقق 1516 نقطة في أولمبياد باريس.

ويشارك منتخب مصر في منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث بلاعبتين، هما سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.