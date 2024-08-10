شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية أحمد الجندى تضع مصر وصيفا للدول العربية فى عدد ميداليات أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت البعثة المصرية فى أولمبياد باريس 2024، المركز الثانى فى ترتيب الدول العربية المشاركة فى الأولمبياد من حيث عدد الميداليات.

جاء ترتيب الدول العربية كالتالى:

الجزائر : ترتيبها 35 .. 2 ذهب .. 1 برونز



مصر : ترتيبها 50 .. 1 ذهب .. 1 فضة .. 1 برونز



تونس : ترتيبها 50 تتساوي مع مصر في الميداليات



البحرين : ترتيبها 53 .. 1 ذهب .. 1 فضة



المغرب: ترتيبها 59 .. 1 ذهب .. 1 برونز



الأردن : ترتيبها 74 .. 1 فضة

ودخل أحمد الجندى بطل مصر في الخماسي الحديث في فرحة عارمة بعد تتويجه بذهبية أولمبياد باريس 2024، كما ظهرت علامات السعادة الكبيرة على أسرته التي تواجدت معه خلال مراسم التتويج.

ونجح أحمد الجندى فى التتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى باريس، محطما الرقم القياسي ليضيف الميدالية الأولمبية الثانية فى رصيده الأولمبى.