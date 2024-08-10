شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن سارة سمير المرأة الحديدية فى رفع الأثقال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد السبت، 10 أغسطس 2024 09:57 م

نجحت البطلة الأولمبية سارة سمير أن تحصد الميدالية الفضية لمصر فى رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024 لتضيف الميدالية الثانية فى مشوارها الأوليمبى فى ظل حصد برونزية ريو دى جانيرو 2016. نريد لكم أبرز المعلومات عن سارة سمير كالتالى: 1-مواليد 1 يناير 1998 في قرية الهوانية بمحافظة الإسماعيلية. 2 - العمر.. 26 عاما 3 -الطول .. 1.55 سم 4- حصلت سارة سمير فى بداية مشوارها في بطولة أفريقيا للشباب 2012 بتونس على 3 ذهبيات ومثلها للشباب. 5-حصلت على ذهبية الألعاب الأولمبية للشباب فى الصين 2014 . 6-حصلت على 3 ذهبيات فى بطولة العالم للشباب ببولندا 2015 . 7-حصدت 3 ذهبيات فى بطولة العالم بكولومبيا 2022 . 8 -حصلت على ذهبية بطولة العالم الأخيرة بالسعودية . 9-حصدت 3 ذهبيات فى الالعاب الافريقية الاخيرة .

فخر مصر

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