المصري الجندي ينتزع ذهبية الخماسي ويحطم الرقم العالمي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: انتزع البطل المصري أحمد الجندي ذهبية مسابقة الخماسي الحديث في أولمبياد باريس التي تختتم غداً (الأحد)، واستطاع البطل المصري التتويج بالذهب عن جدارة بعد تحقيقه 1555 نقطة ليحقق رقم أولمبي جديد، كما نجح في تحطيم الرقم العالمي أيضاً، ليصبح نجماً أسطورياً لهذه المسابقة التي تتطلب أعلى درجات اللياقة البدنية، خاصة أنه تجمع 5 لعبات معاً.

وكان الجندي قد تأهل إلى النهائي بعد تصدره منافسات قبل النهائي وتحطيمه الرقم الأولمبي مسجلا 1516 نقطة، وبهذه الميدالية يضيف أحمد الجندي الميدالية الأولمبية الثانية له بعد فضية أولمبياد طوكيو.

كما ارتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة بأولمبياد باريس إلى 3 ميداليات بواقع ذهبية لأحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية لسارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية لمحمد السيد في سيف المبارزة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًاً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.

وكانت حالة من الغضب تسيطر على الشارع المصري حتى أمس (الجمعة) حيث كان الرصيد المصري متوقفاً عند برونزية واحدة، ولكن وعلى نحو مفاجئ تبدلت الصورة اليوم، بحصول سارة سمير على ميدالية فضية في رفع الأثقال، ثم البطل الأولمبي أحمد الجندي بانتزاعه الذهبية التاريخية لمصر.

من هو أحمد الجندي؟

يعتبر من أبرز الرياضيين المصريين في هذا المجال. وُلد في 1 مارس 2000، وبدأ مسيرته الرياضية في سن مبكرة، حيث أظهر مهارات استثنائية في الخماسي الحديث، وهي الرياضة التي تجمع بين خمس منافسات: السباحة، الرماية، المبارزة، الجري، وركوب الخيل.

أحمد الجندي حقق إنجازًا تاريخيًا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عندما فاز بالميدالية الفضية في الخماسي الحديث، ثم ذهبية أولمبياد باريس 2024.

هذا الإنجاز جعل الجندي أول مصري وعربي يحصل على ميدالية أولمبية في هذه الرياضة، ثم يكررها بذهبية في باريس، وهو ما يعكس موهبته الكبيرة في هذه الرياضة التي أصبح أسطورتها عالمياً.

حقق أحمد الجندي العديد من الألقاب على الصعيدين الوطني والدولي. في بطولة العالم للشباب عام 2018، حصل على الميدالية الذهبية، مما ساهم في تعزيز مكانته كأفضل لاعب ناشئ في الخماسي الحديث. كذلك، حقق الجندي ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا، وأظهر قدرات متميزة على المستوى القاري.

أحمد الجندي يتميز بمهاراته العالية في جميع الفروع التي تشملها رياضة الخماسي الحديث. يتطلب هذا التوازن بين الجوانب البدنية والعقلية، حيث يجمع بين السرعة في الجري، والدقة في الرماية، والمهارة في المبارزة، والقوة في ركوب الخيل. يُعرف الجندي بلياقته البدنية العالية وإصراره الكبير، وهو ما يساعده في تحقيق أداء متفوق في جميع البطولات التي يشارك فيها.

وُلد أحمد الجندي في أسرة رياضية، حيث كان والده رياضيًا سابقًا. بدأ الجندي ممارسة الرياضة منذ صغره، وجرّب عدة رياضات قبل أن يركز على الخماسي الحديث. بفضل دعمه العائلي ومثابرته، انضم إلى منتخب مصر وحقق العديد من الإنجازات التي عززت من مكانته كأحد أفضل لاعبي الخماسي الحديث في العالم.

بعد تحقيقه للإنجازات الأولمبية، أصبح أحمد الجندي مصدر إلهام للعديد من الشباب المصريين. يشارك الجندي في فعاليات رياضية ومحاضرات تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتحقيق أحلامهم. كما يسعى لتحسين رياضة الخماسي الحديث في مصر من خلال تقديم النصح والمساعدة للناشئين.

أحمد الجندي بعد أن واصل تدريباته بجدية بهدف تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، نجح في تحقيق الحلم الكبير، بجانب مشاركته في البطولات الأولمبية، يسعى الجندي لتحقيق المزيد من الألقاب في بطولات العالم وكأس العالم للخماسي الحديث، وهو ما تحقق له بالفعل.

كما يهتم بتعليمه الأكاديمي في مجال إدارة الأعمال، مما يعكس اهتمامه بتطوير مسيرته الرياضية والتخطيط لمستقبله المهني بعد الاعتزال.