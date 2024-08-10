البطل أحمد الجندي يحصد الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد باريس

الشارقة - اميمة ياسر - تمكن البطل المصري أحمد الجندي من حصد الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تتويج الجندي بالذهبية جاء بعدما تصدر الترتيب بإجمالي نقطة، بعد أن حقق أمس الجمعة الرقم القياسي الأولمبي برصيد 1516 نقطة.

وتعتبر تلك الميدالية هي الثالثة للبعثة الأولمبية المصرية في بأولمبياد باريس إذ بعد فضية سارة سمير في منافسات الأثقال وبرونزية محمد السيد في المبارزة بالسيف.

كما رفعت مصر رصيدها من الميداليات الذهبية إلى 9 في تاريخ مشاركاتها الأولمبية.

يذكر أن الجندي قد ظفر من قبل بفضية أولمبياد طوكيو في منافسات الخماسي الحديث ليصبح سابع رياضي مصري يحقق ميداليتين أولمبيتين.