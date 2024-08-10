بذهبية الجندي.. مصر تتصدر جدول ترتيب العرب في الميداليات الأولمبية عبر التاريخ

الشارقة - اميمة ياسر - توج المصري أحمد الجندي بذهبية منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 بعدد نقاط 1555.

وبهذه الذهبية، تصدرت مصر جدول ترتيب ميداليات العرب الأولمبية عبر التاريخ، عقب تحقيق سارة سمير فضية رفع الأثقال منذ قليل.

جدول ترتيب العرب في الميداليات الأولمبية عبر التاريخ

1.مصر - 9 ذهبيات - 12 فضية - 20 برونزية

2.المغرب - 8 ذهبيات - 5 فضيات - 13 برونزية

3.الجزائر - 7 ذهبيات - 4 فضيات - 9 برونزيات

4.تونس - 6 ذهبيات - 4 فضيات - 8 برونزيات

5.البحرين - 3 ذهبيات - 3 فضيات

6.قطر - ذهبيتان - فضيتان - 5 برونزيات

7.الأردن - ذهبية - فضيتان - برونزية

8.سوريا - ذهبية - فضية - برونزيتان

9.الكويت - ذهبية - 3 برونزيات

10.الإمارات - ذهبية - برونزية

11.السعودية - فضيتان - برونزيتان

12.لبنان - فضيتان - برونزيتان

13.السودان - فضية

14.العراق - برونزية

15.جيبوتي - برونزية