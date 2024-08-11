"رقصة صديقي لاعب منتخب الجزائر".. إيمان خليف تكشف قصة احتفالها في أولمبياد باريس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشفت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، قصة احتفالها بعد الفوز بمباريات أولمبياد باريس 2024.

وقال خليف في تصريحات صحفية: "احتفالي بعد الفوز؟، هي رقصة لصديقي ومناصري يوسف البلايلي لاعب كرة القدم ومنتخب الجزائر".

وتابعت: "أصبحنا اليوم مشتركين في هذه الرقصة، هو يفعلها في الملعب وأنا فوق الحلبة".

واختتمت: "يوسف صديق بالنسبة لي، ويتواصل معي بشكل مستمر ويدعمني دائما، وأريد أن أهديه هذه الميدالية الذهبية".

الجدير بالذكر أن إيمان خليف حصدت الميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة وزن 66 كيلوجرام، عقب الفوز على جميع منافسيها من دور الـ16 حتى النهائي بنتيجة 5-0.

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