اخبار الرياضه

"رقصة صديقي لاعب منتخب الجزائر".. إيمان خليف تكشف قصة احتفالها في أولمبياد باريس (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشفت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، قصة احتفالها بعد الفوز بمباريات أولمبياد باريس 2024.

وقال خليف في تصريحات صحفية: "احتفالي بعد الفوز؟، هي رقصة لصديقي ومناصري يوسف البلايلي لاعب كرة القدم ومنتخب الجزائر".

وتابعت: "أصبحنا اليوم مشتركين في هذه الرقصة، هو يفعلها في الملعب وأنا فوق الحلبة".

واختتمت: "يوسف صديق بالنسبة لي، ويتواصل معي بشكل مستمر ويدعمني دائما، وأريد أن أهديه هذه الميدالية الذهبية".

الجدير بالذكر أن إيمان خليف حصدت الميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة وزن 66 كيلوجرام، عقب الفوز على جميع منافسيها من دور الـ16 حتى النهائي بنتيجة 5-0.

اقرأ أيضًا:

دعم الحرب ضد غزة وآخر قد يتعرض للتحقيق من الأولمبياد.. من أصحاب ميداليات الكيان الصهويني في باريس؟

بعد ذهبية الجندي وفضية سارة.. ترتيب مصر في جدول ميداليات أولمبياد باريس

بذهبية الجندي.. مصر تتصدر جدول ترتيب العرب في الميداليات الأولمبية عبر التاريخ

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا